Confartigianato, Granelli “Innovazione per reagire alla crisi Covid” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Usciremo da questa crisi con un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura”. Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia di stampa Italpress.“Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i nostri settori”, ha spiegato. “E’ stato un colpo assai duro – ha proseguito – ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che abbiamo messo in campo”.Per Granelli, dalla pandemia “si esce non piangendosi addosso”. “Bisogna interpretare questo nuovo corso dell’economia che sta venendo avanti – ha affermato – all’insegna di una Innovazione e una competenza alta”.Nei giorni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Usciremo da questacon un terzo delle aziende in grandi difficoltà, quindi a rischio chiusura”. Lo ha detto Marco, presidente di, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia di stampa Italpress.“Ilha colpito duramente un pò tutti i nostri settori”, ha spiegato. “E’ stato un colpo assai duro – ha proseguito – ma stiamo cercando in qualche modo di tenere perchè noi artigiani abbiamo nel Dna una capacità di adattamento e di resilienza che abbiamo messo in campo”.Per, dpandemia “si esce non piangendosi addosso”. “Bisogna interpretare questo nuovo corso dell’economia che sta venendo avanti – ha affermato – all’insegna di unae una competenza alta”.Nei giorni ...

ottopagine : Confartigianato, Granelli: Innovazione per reagire alla crisi - CorriereCitta : Confartigianato, Granelli “Innovazione per reagire alla crisi Covid” - ArtigianiGo : DECRETO NATALE – Il Presidente #Granelli: “Servono risorse adeguate per compensare impatto su 285.000 artigiani”… - ConfartiUdine : RT @confartigianato: Misure di ristoro, fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato e gestione efficiente delle risorse del #Recovery… - confartigianato : Misure di ristoro, fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato e gestione efficiente delle risorse del… -

Ultime Notizie dalla rete : Confartigianato Granelli Confartigianato, Granelli: Innovazione per reagire alla crisi Ottopagine Confartigianato, Granelli “Innovazione per reagire alla crisi Covid”

Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia di stampa Italpress. “Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i ...

Natività solidale al tempo della pandemia

Il presepe come effige del soccorso alle vittime della pandemia. La Natività come auspicio di rinascita dopo la crisi Covid ...

Lo ha detto Marco Granelli, presidente di Confartigianato, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia di stampa Italpress. “Il Covid ha colpito duramente un pò tutti i ...Il presepe come effige del soccorso alle vittime della pandemia. La Natività come auspicio di rinascita dopo la crisi Covid ...