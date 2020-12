Condannato Dundar, scoprì l’«autostrada del jihad» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fu lui a scoprire le prove, incontrovertibili, sull’«autostrada del jihad». Can Dundar, ex direttore di Cumhuriyet Condannato ieri in Turchia a oltre 27 anni di carcere e ora in esilio in Germania, fu il giornalista che nel 2015 pubblicò le immagini di mezzi dell’intelligence di Ankara che attraversavano il confine con la Siria per rifornire di armi i combattenti islamisti. Che erano impegnati nella guerra civile contro Bashar al-Assad. impegnati nella guerra civile contro Bashar al-Assad. La Turchia di Erdogan, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fu lui a scoprire le prove, incontrovertibili, sull’«del». Can, ex direttore di Cumhuriyetieri in Turchia a oltre 27 anni di carcere e ora in esilio in Germania, fu il giornalista che nel 2015 pubblicò le immagini di mezzi dell’intelligence di Ankara che attraversavano il confine con la Siria per rifornire di armi i combattenti islamisti. Che erano impegnati nella guerra civile contro Bashar al-Assad. impegnati nella guerra civile contro Bashar al-Assad. La Turchia di Erdogan, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

