Concacaf Champions League 2020 2021 | Tigres campione del Nordamerica

Il Tigres ha conquistato con il punteggio di 2-1 la finale della Concacaf Champions League 2020/2021 giocata contro il Los Angeles FC. Nel match giocato ad Orlando, gli americani si erano portati avanti al 61° con la rete di Diego Rossi, ma sono poi arrivate le reti di Hugo Ayala e André Pierre Gignac a cambiare l'esito della serata. Alla quarta finale, i messicani riescono per la prima volta a laurearsi campioni nella massima rassegna per club di Nordamerica, Centroamerica e dei Caraibi.

