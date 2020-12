Como-Livorno, le ultime su formazioni e dove vederla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Va in scena alle 15.00, al “Sinigaglia” di Como, il match Como-Livorno. L’incontro valevole per la 17a giornata di Serie C, Girone B, vede il Como secondo contro un Livorno che necessita di punti salvezza. Nulla è già scritto. Il momento del Como Como che sta volando all’inseguimento del Renate, che ora dista solo 4 punti. Vincere col Livorno significherebbe andare a -1 e mettere pressione alla capolista ed alle inseguitrici. Insomma, tutto da vincere, ma anche tutto da perdere. Il Livorno non è un cliente facile ed il Como si sta trovando meglio in trasferta che in casa. Sono infatti solo 12 i punti conquistati in 8 partite giocate in casa, il 50% del totale. In trasferta, invece, il Como ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Va in scena alle 15.00, al “Sinigaglia” di, il match. L’incontro valevole per la 17a giornata di Serie C, Girone B, vede ilsecondo contro unche necessita di punti salvezza. Nulla è già scritto. Il momento delche sta volando all’inseguimento del Renate, che ora dista solo 4 punti. Vincere colsignificherebbe andare a -1 e mettere pressione alla capolista ed alle inseguitrici. Insomma, tutto da vincere, ma anche tutto da perdere. Ilnon è un cliente facile ed ilsi sta trovando meglio in trasferta che in casa. Sono infatti solo 12 i punti conquistati in 8 partite giocate in casa, il 50% del totale. In trasferta, invece, il...

