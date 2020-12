Come è finita la storia di Morgan che usa un gruppo Facebook come Sanremo (a offerta libera) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) come se fosse Sanremo 2021, ma in realtà è un gruppo chiuso su Facebook che, al momento, conta quasi 8mila persone. Morgan ha deciso di presentare in questo modo i suoi cinque brani che erano stati proposti a Sanremo 2021, prima della sua lite e dei suoi dissapori con Amadeus che ne hanno decretato l’esclusione dai 26 cantanti in gara. Una cosa su cui Morgan non è affatto passato su, pubblicando un video carico di rancore, un vero e proprio j’accuse nei confronti della gestione del Festival da parte del direttore artistico reo, tra le altre cose, di aver preferito Bugo a lui. LEGGI ANCHE > Bugo risponde a Morgan, che mette in vendita il foglio della discordia Morgan presenta i suoi brani per Sanremo ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 dicembre 2020)se fosse2021, ma in realtà è unchiuso suche, al momento, conta quasi 8mila persone.ha deciso di presentare in questo modo i suoi cinque brani che erano stati proposti a2021, prima della sua lite e dei suoi dissapori con Amadeus che ne hanno decretato l’esclusione dai 26 cantanti in gara. Una cosa su cuinon è affatto passato su, pubblicando un video carico di rancore, un vero e proprio j’accuse nei confronti della gestione del Festival da parte del direttore artistico reo, tra le altre cose, di aver preferito Bugo a lui. LEGGI ANCHE > Bugo risponde a, che mette in vendita il foglio della discordiapresenta i suoi brani per...

capuanogio : Calcio, regole e politica. Era già tutto qui. Sabato 19 dicembre. E non dite che non ve l’avevo detto come sarebbe… - Paolo24990399 : In questo gioco vince sempre il Banco! La UE! I soldi che ci danno sono una trappola! Più soldi ci danno e più perd… - woopallina : non so come sia finita da fare alternanza a vedere sailor moon ????? - AndreaBonturi : RT @UtherPe1: Alcuni discorsi stanno prendendo una brutta piega, lo stress è elevato, ma sappiamo come è finita, la storia insegna che biso… - IlSacroVate : RT @_icecandies: Finita sta storia, se non dovesse finire il mondo, pensavo come backup option di trasferirmi in islanda e fare aperitivi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Come finita Enola Holmes: come è finita la faida legale tra Netflix e la Conan Doyle Estate? Cinematographe.it - FilmIsNow Guè Pequeno è ancora al top dopo 23 anni, il suo 2020 tra “Mr.Fini” e la strofa in “TikTok”

Dopo 23 anni nel gioco, Guè Pequeno è ancora al top in Italia. Dopo la pubblicazione a fine giugno del 7° album in studio “Mr.Fini”, il rapper milanese ha certificato ancora la sua posizione risultand ...

Trump concede la grazia a 20 persone: anche 2 finiti nello scandalo Russiagate e 4 contractor coinvolti in uccisioni di civili in Iraq

Come di consueto, i presidenti degli Stati Uniti a fine mandato concedono la grazia a un gruppo di condannati. Ma a far discutere nella decisione di Donald Trump di cancellare o commutare le pene per ...

Dopo 23 anni nel gioco, Guè Pequeno è ancora al top in Italia. Dopo la pubblicazione a fine giugno del 7° album in studio “Mr.Fini”, il rapper milanese ha certificato ancora la sua posizione risultand ...Come di consueto, i presidenti degli Stati Uniti a fine mandato concedono la grazia a un gruppo di condannati. Ma a far discutere nella decisione di Donald Trump di cancellare o commutare le pene per ...