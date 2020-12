Clint Eastwood “testimonial” per Il Manifesto contro la chiusura del giornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Clint Eastwood è il volto di una campagna di sostegno organizzata dal quotidiano Il Manifesto per impedirne la chiusura: nella foto il regista e attore regge una copia del giornale. Clint Eastwood è il volto di una campagna di sostegno organizzata dal quotidiano Il Manifesto per impedirne la chiusura. L'attore e regista, tramite fotomontaggio usando un vero scatto di qualche anno fa, è raffigurato con in mano una copia del giornale, dove si parla dei tagli dei contributi pubblici. Contributi che ora sono destinati unicamente (o quasi) ai giornali quotati in borsa, categoria di cui Il Manifesto non fa parte. La scorsa settimana, dunque, la redazione ha ricevuto un fax dove si annunciava la cessazione ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è il volto di una campagna di sostegno organizzata dal quotidiano Ilper impedirne la: nella foto il regista e attore regge una copia delè il volto di una campagna di sostegno organizzata dal quotidiano Ilper impedirne la. L'attore e regista, tramite fotomontaggio usando un vero scatto di qualche anno fa, è raffigurato con in mano una copia del, dove si parla dei tagli dei contributi pubblici. Contributi che ora sono destinati unicamente (o quasi) ai giornali quotati in borsa, categoria di cui Ilnon fa parte. La scorsa settimana, dunque, la redazione ha ricevuto un fax dove si annunciava la cessazione ...

