Clementino a FqMagazine: "Pensavo The Voice Senior sarebbe stato come La Corrida ma me ne sono innamorato, ora vorrei un one man show"

Emozionato, inondato di affetto e soprattutto di auguri. Così abbiamo trovato Clementino che abbiamo raggiunto telefonicamente nel giorno del suo compleanno (il 21 dicembre, ndr). "sono stra felice – rivela -, ho ricevuto un sacco di auguri da Fiorello ad Adriano Celentano, fino a Marracash. sono la persona più felice del mondo". La soddisfazione del rapper deriva anche dal successo di pubblico e critica per la sua partecipazione come coach a "The Voice Senior", che ha visto trionfare Erminio Sinni del team di Loredana Bertè. Appena spenti i riflettori il rapper napoletano ha pubblicato il nuovo singolo "Partenope", un omaggio alla sua città: Napoli. Tutti parlano bene di te e in molti ti hanno scoperto con "The Voice Senior". Che idea ti sei fatto?Non ...

