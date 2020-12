Città Metropolitana | mostra sul Natale a Villa Altieri

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – La Biblioteca istituzionale e Archivio storico della Citta’di Roma Capitale,, ha potenziato in questi mesi la costituzione di percorsi gratuiti e fruibili on line, bibliografici e documentaristici, aprendo le porte ‘virtuali’ alla fruizione e alla conoscenza di tesori spesso poco conosciuti sull’arte, la letteratura e il cinema legati al territorio metropolitano. Per le festivita’ natalizie, e’ stata realizzata un’approfonditabibliografica, iconografica e video documentale, raggiungibile a questo link: http://biblioteca-provinciale.provincia.roma.it/news/doce--t ess%E2%80%99arecorda-sapea-de-mannorle-nocchie-e-mele-il--po esia-e-prosa-roma-e-nel-. “Doce, tess’arecorda? Sapea de mannorle nocchie e mele?”: ...