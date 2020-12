Ciclismo, il 2020 dell’Italia: Filippo Ganna e Giacomo Nizzolo, trionfi di peso. Ma che penuria nelle corse a tappe… (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 2020 dell’Italia del Ciclismo su strada è stato indubbiamente un anno dal sapore agrodolce. Da un lato c’è stata la gioia per l’esplosione, anche in questo segmento del Ciclismo, di Filippo Ganna, il quale ha vinto il titolo mondiale a cronometro e quattro tappe al giro, e per alcuni bei risultati nelle corse di un giorno, come il successo di Giacomo Nizzolo ai campionati Europei e il secondo posto di Matteo Trentin alla Gand-Wevelgem. Dall’altro, però, non può non saltare all’occhio il fatto che il Bel Paese abbia fatto la peggior annata della sua storia nei grandi giri. Nessun azzurro, infatti, è riuscito ad arrivare tra i primi cinque di una corsa a tappe di tre settimane. Nella prima parte degli anni ’10, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ildelsu strada è stato indubbiamente un anno dal sapore agrodolce. Da un lato c’è stata la gioia per l’esplosione, anche in questo segmento del, di, il quale ha vinto il titolo mondiale a cronometro e quattro tappe al giro, e per alcuni bei risultatidi un giorno, come il successo diai campionati Europei e il secondo posto di Matteo Trentin alla Gand-Wevelgem. Dall’altro, però, non può non saltare all’occhio il fatto che il Bel Paese abbia fatto la peggior annata della sua storia nei grandi giri. Nessun azzurro, infatti, è riuscito ad arrivare tra i primi cinque di una corsa a tappe di tre settimane. Nella prima parte degli anni ’10, ...

lalegiardini : RT @Gazzetta_it: Italia sorridi, riecco Tigre #Paternoster: “Salvata da Vonn e Compagnoni Ora c’è #Tokyo2020” #ciclismo - aggynomadi : #Ciclismo Virtuale: alcuni grandi campioni si sfideranno durante le festività natalizie - Eurosport_IT : On to the next: forza Letizia #Paternoster, il 2021 sarà uno spettacolo! ??????? ? - fenomenogabry : RT @OA_Sport: #ciclismo Letizia Paternoster si racconta, togliendosi anche qualche sassolino. Il suo pensiero sono sempre le Olimpiadi di T… - andrea_pecchia : #Vendrame picchiato da un automobilista con un pugno: l'aggressore si è costituito. Non si può veramente sentire st… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo 2020 Ciclismo, il 2020 di Vincenzo Nibali. Le difficoltà del lockdown e un picco di forma mai raggiunto OA Sport Parma, la città si stringe all'ospedale: la zona rossa non ferma la solidarietà

Una donazione davvero corale quella consegnata questa mattina dall’ associazione Snupi alla Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’Azienda ospedaliero universitaria di Parma. Unendo le forze d ...

PARACICLISMO, CANCELLATI I MONDIALI SU PISTA DI RIO DE JANEIRO

Nuovo colpo inferto dalla pandemia al mondo del ciclismo: l'Uci annuncia infatti ufficialmente la cancellazione dei campionati mondiali di paarcclismo su pista che erano in programma dal 25 al 28 ...

Una donazione davvero corale quella consegnata questa mattina dall’ associazione Snupi alla Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’Azienda ospedaliero universitaria di Parma. Unendo le forze d ...Nuovo colpo inferto dalla pandemia al mondo del ciclismo: l'Uci annuncia infatti ufficialmente la cancellazione dei campionati mondiali di paarcclismo su pista che erano in programma dal 25 al 28 ...