"Ci impegniamo a non richiudere". Scuola, governo e Governatori al passaggio chiave

"Ci impegniamo a non richiudere...". Il passaggio chiave del documento che sarà siglato oggi da Governatori, Anci e Upi, con il governo relativo alla Scuola. Conte, nella registrazione di "Porta a porta" sulla data del 7 gennaio per il ritorno in classe "almeno al 50% degli studenti, è stato fermo: "Dobbiamo ripartire, ripristinare la didattica a distanza almeno al 50% per le scuole secondarie superiori con il massimo di flessibilità". Insomma, per la Scuola saranno due settimane di lavoro nei giorni di festa, così come sono stati i mesi estivi, di ferie per gli altri, ma non per presidi e ministra. Il 50% in presenza auspicato da Conte nel documento arriva fino al 75%. Chi può, chi è organizzato, laddove sia ad uno stato avanzato la concertazione con ...

"Ci impegniamo a non richiudere". Scuola, governo e Governatori al passaggio chiave

Officine Maccaferri, ira della Fiom: «Non siamo al circo, serve serietà»

«Non siamo al circo, siamo stanchi di fare capriole ed evoluzioni, stiamo parlando dei nostri posti di lavoro e pretendiamo rispetto, serietà e competenza». Il Tribunale boccia per la seconda volta Ca ...

Rapido 904: fiori al binario 11, "Napoli non dimentica"

(ANSA) - NAPOLI, 23 DIC - "Napoli non dimentica, non deve dimenticare, ma è il Paese intero che non deve dimenticare una strage orribile come questa che insanguinò l'Italia, in un luogo dove dovremmo ...

