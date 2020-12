Christmas Blue, la depressione natalizia “sarà più dura. Ecco cosa fare”. Parla il dottor Nardoni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’albero, i regali, le luci colorate, il profumo dei biscotti appena sfornati… L’atmosfera natalizia è davvero magica. Ma non ha lo stesso effetto su tutti. Se c’è infatti chi considera il Natale la festa più bella del mondo, c’è chi invece trova questo periodo il più triste dell’anno. Sono coloro che soffrono della “Christmas Blue”, la cosiddetta depressione natalizia, che colpisce milioni di italiani. “Solo che quest’anno sarà anche più dura da affrontare”, avverte Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta del Centro di Terapia Strategica e formatore Consulcesi con una collana di corsi dedicata alla formazione professionale dei medici per fronteggiare i problemi dei pazienti di natura psicologica legata al Covid-19. “A causa della pandemia e delle conseguenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’albero, i regali, le luci colorate, il profumo dei biscotti appena sfornati… L’atmosferaè davvero magica. Ma non ha lo stesso effetto su tutti. Se c’è infatti chi considera il Natale la festa più bella del mondo, c’è chi invece trova questo periodo il più triste dell’anno. Sono coloro che soffrono della “”, la cosiddetta, che colpisce milioni di italiani. “Solo che quest’annoanche piùda affrontare”, avverte Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta del Centro di Terapia Strategica e formatore Consulcesi con una collana di corsi dedicata alla formazione professionale dei medici per fronteggiare i problemi dei pazienti di natura psicologica legata al Covid-19. “A causa della pandemia e delle conseguenti ...

GiovanniMario12 : RT @Inter: ?? | PROMO Il Black and Blue Friday continua. Approfitta della promo sui nostri maglioni di Natale, è a tempo limitato! ?? https… - daniell12128 : RT @TXTITALY: ?? MOA, domani i @TXT_members si esibiranno per la prima volta con 'Blue Hour (Japanese Ver.)' al CDTV Live! Live! Christmas S… - _r4ffy__ : RT @TXTITALY: ?? MOA, domani i @TXT_members si esibiranno per la prima volta con 'Blue Hour (Japanese Ver.)' al CDTV Live! Live! Christmas S… - MyBigYoongi : RT @TXTITALY: ?? MOA, domani i @TXT_members si esibiranno per la prima volta con 'Blue Hour (Japanese Ver.)' al CDTV Live! Live! Christmas S… -

Ultime Notizie dalla rete : Christmas Blue Christmas Blue, la depressione natalizia “sarà più dura. Ecco cosa fare” Il Fatto Quotidiano “Buon Natale, Merry Christmas”, le note e la magia del grande Vince Tempera tornano a farci sognare

È da anni che non si scrivevano più, e soprattutto non si ascoltavano più canzoni di Natale in lingua italiana. Un esempio per tutti, indimenticabile e quasi magico per intere generazioni, è stato il ...

Rapallo: “My Red&Blue Christmas” il Natale del Genoa

Un estratto dal sito del Genoa Cfc: My Red&Blue Christmas, il nuovo contenitore legato alla promozione del merchandising ufficiale e a progetti di social corporate responsability rivolti alla comunità ...

È da anni che non si scrivevano più, e soprattutto non si ascoltavano più canzoni di Natale in lingua italiana. Un esempio per tutti, indimenticabile e quasi magico per intere generazioni, è stato il ...Un estratto dal sito del Genoa Cfc: My Red&Blue Christmas, il nuovo contenitore legato alla promozione del merchandising ufficiale e a progetti di social corporate responsability rivolti alla comunità ...