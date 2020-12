Chieti, morti tre padri di famiglia nell’esplosione della fabbrica: le storie di Paolo, Nicola e Carlo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Chieti, morti tre padri di famiglia nell’esplosione della fabbrica. Dolore e incredulità da ieri attanagliano le tre comunità che piangono la scomparsa di Nicola Colameo 46 di Guilmi, Paolo Pepe 45 anni di Pollutri e Carlo Spinelli 54 anni di Casalbordino, tutti e tre operai della Sabino Esplodenti, impegnati in uno degli ultimi giorni di lavoro prima delle feste di Natale da passare con le loro famiglie… Il giorno dopo il dramma di Casalbordino (Chieti) tre comunità sono distrutte dal dolore. Sono quella casalese che saluta per sempre Carlo Spinelli di 54 anni, quella di Pollutri che perde il 45enne Paolo Pepe e quella di Guilmi che piange il 46enne ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 23 dicembre 2020)tredi. Dolore e incredulità da ieri attanagliano le tre comunità che piangono la scomparsa diColameo 46 di Guilmi,Pepe 45 anni di Pollutri eSpinelli 54 anni di Casalbordino, tutti e tre operaiSabino Esplodenti, impegnati in uno degli ultimi giorni di lavoro prima delle feste di Natale da passare con le loro famiglie… Il giorno dopo il dramma di Casalbordino () tre comunità sono distrutte dal dolore. Sono quella casalese che saluta per sempreSpinelli di 54 anni, quella di Pollutri che perde il 45ennePepe e quella di Guilmi che piange il 46enne ...

