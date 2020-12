"Chiedo scusa ai tifosi". Disastro-Juventus, Bonucci ci mette la faccia: parole pesantissime (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un rovinoso tonfo per la Juventus di Andrea Pirlo, "piallata" per 3-0 dalla Fiorentina. Una partita che rischia di compromettere la lotta-scudetto dei bianconeri, un duro colpo a cui, forse, non sarà così semplice reagire. E Leonardo Bonucci, il giorno dopo il ko, ci mette la faccia. Lo fa sui social, unico ad esporsi della squadra, dove scrive: "La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Nulla da aggiungere", taglia corto dopo la prima, pesantissima, sconfitta in campionato. Ora Milan e Inter, in caso di vittoria, potrebbero volare rispettivamente a 10 e 9 punti di vantaggio. Un divario che potrebbe essere difficile da colmare (la Juve, dopo il verdetto che impone di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un rovinoso tonfo per ladi Andrea Pirlo, "piallata" per 3-0 dalla Fiorentina. Una partita che rischia di comprore la lotta-scudetto dei bianconeri, un duro colpo a cui, forse, non sarà così semplice reagire. E Leonardo, il giorno dopo il ko, cila. Lo fa sui social, unico ad esporsi della squadra, dove scrive: "La più bruttadi questa prima parte di stagione.aia nome mio, in primis. Nulla da aggiungere", taglia corto dopo la prima, pesantissima, sconfitta in campionato. Ora Milan e Inter, in caso di vittoria, potrebbero volare rispettivamente a 10 e 9 punti di vantaggio. Un divario che potrebbe essere difficile da colmare (la Juve, dopo il verdetto che impone di ...

