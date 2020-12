Chico Forti tornerà in Italia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ho una bellissima notizia da darvi: . L'ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l'istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia”. Lo annuncia su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.“Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico. Non ci siamo mai dimenticati di Chico Forti, che potrà finalmente fare ritorno nel suo Paese vicino ai suoi cari – aggiunge il ministro Di Maio -. Sono personalmente grato al Governatore DeSantis e all'Amministrazione Federale degli Stati Uniti. Un ringraziamento speciale al Segretario di Stato Mike Pompeo, con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Ho una bellissima notizia da darvi: . L'ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l'istanza didi avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in”. Lo annuncia su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.“Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico. Non ci siamo mai dimenticati di, che potrà finalmente fare ritorno nel suo Paese vicino ai suoi cari – aggiunge il ministro Di Maio -. Sono personalmente grato al Governatore DeSantis e all'Amministrazione Federale degli Stati Uniti. Un ringraziamento speciale al Segretario di Stato Mike Pompeo, con ...

