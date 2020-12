“Chico Forti tornerà in Italia”. Poco fa l’annuncio del ministro Luigi Di Maio. Cosa sta succedendo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Chico Forti tornerà in Italia”. E’ l’annuncio del ministro degli esteri, Luigi Di Maio. Enrico ‘Chico’ Forti, 61 anni, è detenuto in un carcere di massima sicurezza di Miami ormai da più di venti anni. Il 15 giugno 2000 l’ex produttore televisivo è stato condannato all’ergastolo per un delitto del quale si è sempre professato innocente. “Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio”, dice Di Maio su Facebook. “Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “in”. E’deldegli esteri,Di. Enrico ‘, 61 anni, è detenuto in un carcere di massima sicurezza di Miami ormai da più di venti anni. Il 15 giugno 2000 l’ex produttore televisivo è stato condannato all’ergastolo per un delitto del quale si è sempre professato innocente. “Ho una bellissima notizia da darvi:in. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio”, dice Disu Facebook. “Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza didi ...

