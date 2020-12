“Chico Forti tornerà in Italia”, l’annuncio del ministro Di Maio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – “Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia”. E’ quanto scritto poco fa su Facebook dal ministero degli Esteri, Lugi Di Maio. Chico Forti è detenuto da più di 20 anni a Miami. L’ex produttore televisivo, nonché ex velista, venne infatti condannato all’ergastolo negli Usa il 15 giugno del 2000. La giuria americana lo ritenne colpevole dell’omicidio di Dale Pike. In particolare negli ultimi mesi si sono accesi i riflettori ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic – “Ho una bellissima notizia da darvi:in. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza didi avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in”. E’ quanto scritto poco fa su Facebook dal ministero degli Esteri, Lugi Diè detenuto da più di 20 anni a Miami. L’ex produttore televisivo, nonché ex velista, venne infatti condannato all’ergastolo negli Usa il 15 giugno del 2000. La giuria americana lo ritenne colpevole dell’omicidio di Dale Pike. In particolare negli ultimi mesi si sono accesi i riflettori ...

