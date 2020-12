Chico Forti tornerà in Italia, Di Maio racconta il lungo lavoro diplomatico : “Un fatto importante a cui abbiamo dedicato tempo e passione” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Chico Forti tornerà in Italia. Grazie a tutta la Farnesina e all’Ambasciatore Varricchio per il grande lavoro diplomatico. Un grosso abbraccio alla famiglia di Chico”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio annuncia la breve diretta Facebook in cui ha spiegato i passaggi che hanno portato alla notizia del prossimo rientro in Italia di Chico Forti. L'articolo proviene da Il fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “in. Grazie a tutta la Farnesina e all’Ambasciatore Varricchio per il grande. Un grosso abbraccio alla famiglia di”. Così il ministro degli Esteri Luigi Diannuncia la breve diretta Facebook in cui ha spiegato i passaggi che hanno portato alla notizia del prossimo rientro indi. L'articolo proviene da IlQuotidiano.

