“Chico Forti tornerà in Italia”, Di Maio annuncia il lieto fine di un incubo giudiziario iniziato 20 anni fa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio”. Così il ministro Di Maio dalla sua pagina Facebook. L’odissea dell’ex produttore televisivo, condannato ‘ingiustamente’ Si conclude così una vicenda contorta ed amara, più volta raccontata in particolare da ‘Le Jene’, che da oltre 20 anni vede il nostro connazionale rinchiuso a Miami in un carcere di massima sicurezza. Chico Forti, ex produttore televisivo, è stato accusato di omicidio, e per questo condannato all’ergastolo dal giugno del 2000. Nonostante le prove della sua presunta colpevolezza – come dimostrato da più servizi televisivi – si siano dimostrate veramente ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Ho una bellissima notizia da darvi:in. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio”. Così il ministro Didalla sua pagina Facebook. L’odissea dell’ex produttore televisivo, condannato ‘ingiustamente’ Si conclude così una vicenda contorta ed amara, più volta raccontata in particolare da ‘Le Jene’, che da oltre 20vede il nostro connazionale rinchiuso a Miami in un carcere di massima sicurezza., ex produttore televisivo, è stato accusato di omicidio, e per questo condannato all’ergastolo dal giugno del 2000. Nonostante le prove della sua presunta colpevolezza – come dimostrato da più servizi televisivi – si siano dimostrate veramente ...

