"Chico Forti tornerà in Italia". Da vent'anni in carcere negli Stati Uniti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia.” Ad annunciarlo è stato Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, sul proprio profilo Facebook. “L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia. Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico. Non ci siamo mai dimenticati di Chico Forti, che potrà finalmente fare ritorno nel suo Paese vicino ai suoi cari”, ha aggiunto il minsitro. Dopo vent’anni, l’ex ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Ho una bellissima notizia da darvi:in.” Ad annunciarlo è stato Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, sul proprio profilo Facebook. “L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza didi avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in. Si tratta di un risultato estremamente importante, che premia un lungo e paziente lavoro politico e diplomatico. Non ci siamo mai dimenticati di, che potrà finalmente fare ritorno nel suo Paese vicino ai suoi cari”, ha aggiunto il minsitro. Dopo, l’ex ...

matteosalvinimi : Chico Forti, un altro italiano che dovrebbe festeggiare il Natale con amici e parenti, non in galera lontano da cas… - fanpage : ??ULTIM'ORA, #chicoforti torna in Italia dopo 20 anni - Corriere : Chico Forti tornerà in Italia: da vent’anni è detenuto negli Stati Uniti per omicidio - zazoomblog : Chico Forti: la bella notizia. L’ annuncio del minostro Di Maio - #Chico #Forti: #bella #notizia. - goliago : RT @LucaBizzarri: Chico Forti in Italia. Una cosa buona, almeno una, di questo anno. -