Chico Forti torna in Italia | la svolta Finalmente giustizia è quasi fatta | ergastolo negli Usa | una storia oscura

Chico Forti torna in Italia. Arrestato nel 1998 in Florida per omicidio, condannato all'ergastolo nonostante molti indizi fossero stati giudicati da molti commentatori esili se non infondati, verrà ora trasferito nel nostro Paese. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che in pochi giorni risolve così un altro caso scottante dopo quello dei 18 pescatori di Mazara del Vallo tenuti in ostaggio dalle milizie libiche di Haftar a Bengasi per tre mesi. Questa volta si raccoglie lo sforzo silenzioso della diplomazia Italiana che da anni lavora sotto traccia per trovare un accordo con le autorità americana. La svolta è arrivata improvvisa e inattesa.

Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia". Lo ha annunciato su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, precisando di averlo "comunicato alla famiglia" e di aver ...

