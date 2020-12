Chico Forti torna in Italia dopo 20 anni di carcere a Miami: l’annuncio del Ministro Di Maio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Chico Forti torna in Italia. Questa era la notizia che in molti attendevano, dopo che la redazione de Le Iene si era battuta per la sua liberazione e aveva fatto appassionare il pubblico al suo caso. L’ex campione Italiano di windsurf non tornerà in Italia da uomo libero, ma dovrà continuare a scontare la sua pena nel suo Paese. Le parole di Luigi Di Maio sono di entusiasmo. Ecco cos’ha appena condiviso sui suoi social: “Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020)in. Questa era la notizia che in molti attendevano,che la redazione de Le Iene si era battuta per la sua liberazione e aveva fatto appassionare il pubblico al suo caso. L’ex campioneno di windsurf non tornerà inda uomo libero, ma dovrà continuare a scontare la sua pena nel suo Paese. Le parole di Luigi Disono di entusiasmo. Ecco cos’ha appena condiviso sui suoi social: “Ho una bellissima notizia da darvi:tornerà in. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza didi avvalersi ...

matteosalvinimi : Chico Forti, un altro italiano che dovrebbe festeggiare il Natale con amici e parenti, non in galera lontano da cas… - redazioneiene : 'Chico Forti tornerà in Italia'. L'annuncio di Di Maio - fanpage : ??ULTIM'ORA, #chicoforti torna in Italia dopo 20 anni - andrewsword2 : RT @foresta233: Chico Forti torna in Italia. - infoitinterno : 'Chico Forti torna in Italia'. L'annuncio di Di Maio -