Chico Forti torna in Italia da Telemike all'ergastolo: Le tappe della vicenda (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un vero e proprio regalo di Natale arriva la sera dell'anti Vigilia per i familiari di Enrico Chico Forti, il loro parente tornerà in Italia dopo venti anni trascorsi in un carcere della Florida, a dare la notizia il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio: ricostruiamo insieme le tappe della vicenda. Partiamo dalla cronaca. Alle 17.30 del 23 dicembre il titolare del dicastero della Farnesina Luigi Di Maio posta sui propri account social la notizia. "Ho una bellissima notizia" scrive il leader del Movimento Cinque Stelle, "Chico Forti torna in Italia". Segue un lungo post nel quale Di Maio ringrazia l'Ambasciatore Italiano negli Stati Uniti Armando ...

