Chico Forti presto in Italia Il sindaco Franco Ianeselli | notizia bellissima

"Questa sera in Consiglio comunale è giunta una notizia bellissima. Chico Forti tornerà in Italia. In questi giorni ci siamo scritti e sentiti, parlando di coraggio e resistenza. Caro Chico, Trento è con te". Queste le parole del sindaco Franco Ianeselli nel commentare il ritorno in Italia del'ex velista. Enrico "Chico" Forti, velista trentino di alto livello con sei partecipazioni ai Mondiali di windsurf prima di diventare imprenditore televisivo, nel 2000 è stato condannato negli Stati Uniti all'ergastolo senza condizionale per omicidio. Sta scontando la sua pena in un carcere della Florida, ma si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario.

