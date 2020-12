Chico Forti, dopo 20 anni all’ergastolo negli USA, torna in Italia: l’annuncio di Di Maio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un annuncio imprevisto dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio sul ritorno in Italia di Chico Forti. L’ex produttore televisivo è stato arrestato e condannato negli Stati Uniti per omicidio nel 2000, e da allora è detenuto in un carcere in Florida. Forti si è sempre dichiarato innocente per la morte di Dale Pike, figlio del proprietario di un hotel a Ibiza che avrebbe dovuto comprare. Solo un anno fa, il governo Italiano aveva chiesto la grazia per il 61enne trentino. Chico Forti torna in Italia “Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un annuncio imprevisto dal ministro degli Esteri Luigi Disul ritorno indi. L’ex produttore televisivo è stato arrestato e condannatoStati Uniti per omicidio nel 2000, e da allora è detenuto in un carcere in Florida.si è sempre dichiarato innocente per la morte di Dale Pike, figlio del proprietario di un hotel a Ibiza che avrebbe dovuto comprare. Solo un anno fa, il governono aveva chiesto la grazia per il 61enne trentino.in“Ho una bellissima notizia da darvi:tornerà in. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica ...

