Chico Forti, condannato all'ergastolo in Florida nel 2000 al termine di un processo controverso, verrà trasferito in Italia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mercoledì il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato su Facebook che Chico Forti, Italiano condannato all'ergastolo in Florida nel 2000 dopo un processo controverso, potrà tornare in Italia, dove terminerà di scontare la sua pena. Di Maio ha

