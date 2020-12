Chiara Lubich, Cristiana Capotondi e il film per i 100 anni della nascita della fondatrice del Movimento dei Focolari (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cristiana Capotondi arriva in tv su Rai1 il 3 gennaio in prima serata con un film dedicato a Chiara Lubich. Si celebrano così i 100 anni dalla nascita della fondatrice del Movimento dei Focolari a cui l’attrice è chiamata a dare il volto – afferma Cristiana Capotondi in un’intervista a Famiglia Cristiana – Uno dei mali della nostra società – aggiunge – è che siamo troppo concentrati sul nostro piccolo mondo e non sappiamo guardare fuori con uno sguardo che comprenda tutti. Su questo mi sento molto vicina al pensiero di Chiara Lubich, una donna che anche oggi avrebbe ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 23 dicembre 2020)arriva in tv su Rai1 il 3 gennaio in prima serata con undedicato a. Si celebrano così i 100dalladeldeia cui l’attrice è chiamata a dare il volto – affermain un’intervista a Famiglia– Uno dei malinostra società – aggiunge – è che siamo troppo concentrati sul nostro piccolo mondo e non sappiamo guardare fuori con uno sguardo che comprenda tutti. Su questo mi sento molto vicina al pensiero di, una donna che anche oggi avrebbe ...

In onda il 3 gennaio su Rai 1 l'attrice commenta: 'non poteva non suscitare scandalo questa sua libertà d'azione tutta al femminile' ...

