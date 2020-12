Chi l’ha Visto | anticipazioni 23 dicembre | svolte ed interviste esclusive sul caso dei coniugi Pasho

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Mercoledì 232020 andrà in onda su Rai Tre una nuova puntata di Chicondotta da Federica Sciarelli. Diversi i casi di cronaca che saranno approfonditi in studio e tante leche la redazione ha preparato per fare chiarezza su importati vicende rimaste irrisolte negli anni. In collegamento diversi ospiti … L'articolo proviene da Velvet Gossip.