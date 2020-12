Cherry: il nuovo poster svela che Apple punta alle nomination agli Oscar (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il nuovo poster del film Cherry ha svelato che Apple sta puntando alle nomination agli Oscar con il film con star Tom Holland. Cherry è il nuovo film diretto dai fratelli Russo con protagonista l'attore Tom Holland e il nuovo poster rivela che Apple sta puntando a ottenere delle nomination agli Oscar. La locandina riporta infatti la scritta For Your Consideration, confermando che lo studio spera di essere in corsa per alcune candidature durante la stagione di premi, considerando inoltre che la data di uscita nelle sale americane è prevista per il 26 febbraio e in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ildel filmhato chestandocon il film con star Tom Holland.è ilfilm diretto dai fratelli Russo con protagonista l'attore Tom Holland e ilrivela chestando a ottenere delle. La locandina riporta infatti la scritta For Your Consideration, confermando che lo studio spera di essere in corsa per alcune candidature durante la stagione di premi, considerando inoltre che la data di uscita nelle sale americane è prevista per il 26 febbraio e in ...

