“Che figuraccia”. Alberto Matano, gaffe a ‘La vita in Diretta’: il passo falso non va sotto silenzio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quella del 23 dicembre è stata l’ultima puntata de ‘La vita in Diretta’, come aveva annunciato lo stesso presentatore: “Quella di domani (oggi n.d.r.) sarà l’ultima puntata prima di Natale”. Lunedì 28 dicembre rivedremo al lavoro Matano e la sua squadra a partire dalle ore 17.05. Non ci sarà però ‘Il Paradiso delle Signore’, come vi abbiamo anticipato in un altro nostro articolo. Al posto della soap opera ci sarà la nuova edizione di ‘Dreams Road’. Tornando a ciò che è successo qualche ora fa, Matano si è commosso a causa della testimonianza di un’ospite. Quest’ultima ha raccontato gli ultimi momenti di vita della sua amatissima madre, vinta dal Covid-19. Quella di oggi è stata una untata difficilissima per Alberto Matano, che non è stato in grado di reggere ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quella del 23 dicembre è stata l’ultima puntata de ‘Lain, come aveva annunciato lo stesso presentatore: “Quella di domani (oggi n.d.r.) sarà l’ultima puntata prima di Natale”. Lunedì 28 dicembre rivedremo al lavoroe la sua squadra a partire dalle ore 17.05. Non ci sarà però ‘Il Paradiso delle Signore’, come vi abbiamo anticipato in un altro nostro articolo. Al posto della soap opera ci sarà la nuova edizione di ‘Dreams Road’. Tornando a ciò che è successo qualche ora fa,si è commosso a causa della testimonianza di un’ospite. Quest’ultima ha raccontato gli ultimi momenti didella sua amatissima madre, vinta dal Covid-19. Quella di oggi è stata una untata difficilissima per, che non è stato in grado di reggere ...

Mov5Stelle : Sgarbi ha collezionato l’ennesima figuraccia. Perché chi fa il cameriere dovrebbe vergognarsi? Meglio camerieri… - NicolaPorro : I nostri #pescatori sono tornati finalmente a casa e non possiamo che gioire. Ma stendiamo un velo pietoso su quell… - zazoomblog : “Che figuraccia”. Alberto Matano gaffe a ‘La vita in Diretta’: il passo falso non va sotto silenzio - #figuraccia”… - GianniSea : RT @Mov5Stelle: Sgarbi ha collezionato l’ennesima figuraccia. Perché chi fa il cameriere dovrebbe vergognarsi? Meglio camerieri che cap… - Fede66648216 : @brunellarovetta @GiadaPiccioni @itsAlai_ All'inizio lo pensavo anch'io che era solo amicizia anche da parte di Giu… -

Ultime Notizie dalla rete : Che figuraccia Che figuraccia in Libia con Giuseppi e Rocco Nicola Porro MANOLA DI PASQUALE: "SULL'IZS ENNESIMA FIGURACCIA DI MARSILIO, ADESSO UNA GOVERNANCE AL LIVELLO DELL'ISTITUTO"

Con l’ennesima brutta figura della sua vicenda politica, la Giunta Marsilio consegna all’Abruzzo la paralisi di un Istituto che, in un momento come questo, è strategicamente fondamentale. L’aver tratt ...

Sgarbi contro la Raggi: “Faceva la cameriera”. La replica di M5S: “Meglio camerieri che capre”

“Sgarbi ha collezionato l’ennesima figuraccia. Perché chi fa il cameriere dovrebbe vergognarsi? Meglio camerieri che capre” . Così il M5s in un tweet in cui lancia l’hashtag #siamotutticamerieri. “Non ...

Con l’ennesima brutta figura della sua vicenda politica, la Giunta Marsilio consegna all’Abruzzo la paralisi di un Istituto che, in un momento come questo, è strategicamente fondamentale. L’aver tratt ...“Sgarbi ha collezionato l’ennesima figuraccia. Perché chi fa il cameriere dovrebbe vergognarsi? Meglio camerieri che capre” . Così il M5s in un tweet in cui lancia l’hashtag #siamotutticamerieri. “Non ...