Che cosa si può fare da domani: attenzione a questi controlli (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ignazio Riccio L’Italia, per le festività natalizie, passa in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, dal 24 dicembre fino al prossimo 6 gennaio Partono domani le nuove disposizioni anti Covid-19 previste dal Governo. L’Italia, per le festività natalizie, passa in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, fino al prossimo 6 gennaio. La sfida è far rispettare le norme restrittive in un periodo molto particolare dell’anno. A tal proposito, il ministero dell’Interno conferma che saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine. Circa 70mila tra poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili urbani e militari dell’Esercito saranno impiegati a vigilare in strada. Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha sottolineato che gli agenti “dovranno avere un approccio comprensivo e improntato al buonsenso”, ma allo stesso ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ignazio Riccio L’Italia, per le festività natalizie, passa in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, dal 24 dicembre fino al prossimo 6 gennaio Partonole nuove disposizioni anti Covid-19 previste dal Governo. L’Italia, per le festività natalizie, passa in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, fino al prossimo 6 gennaio. La sfida è far rispettare le norme restrittive in un periodo molto particolare dell’anno. A tal proposito, il ministero dell’Interno conferma che saranno intensificati ida parte delle forze dell’ordine. Circa 70mila tra poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili urbani e militari dell’Esercito saranno impiegati a vigilare in strada. Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha sottolineato che gli agenti “dovranno avere un approccio comprensivo e improntato al buonsenso”, ma allo stesso ...

matteosalvinimi : ??Anticorpi monoclonali, prodotti in Italia ma da noi non utilizzabili. Paradossale e assurdo, saremmo potuti essere… - reportrai3 : Crisanti: 'se si fa il test di massa una volta sola con un test rapido che c'ha una sensibilità del 70%, se io c'ho… - NetflixIT : Alice in Borderland è la serie che non pensavate di guardare tutta di fila durante le feste. E anche la serie che c… - StefanoC1111 : @DAmboldi @fiftyness @CarloCalenda Dovrebbe iniziare a prender confidenza con le parole. Se chiedere in primis resp… - RubySussex : @desirevzajn Con Rosi lo sanno. Sanno che hanno un amicizia ma finisce lì ecco! Per quanto la cosa non mi dispiacer… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Dal rinvio delle tariffe autostradali alle assunzioni: ecco che cosa c’è nel Milleproroghe La Stampa Governo e Recovery, fratelli coltelli per preparare l'inganno tra Renzi e Conte

Fioccano i retroscena sull’inganno al popolo che vedono protagonisti Conte, Renzi e i vari soggetti in campo. Il Corriere della Sera racconta ...

Benedetta Rossi "abbandona" la tv per il marito: «Ho bisogno di stare un po' da sola con Marco»

Benedetta Rossi si prende un momento di pausa dalla tv per dedicarsi al rapporto col marito Marco Gentili. A dare l’annuncio la stessa Benedetta Rossi, food blogger diventata famosa ...

Fioccano i retroscena sull’inganno al popolo che vedono protagonisti Conte, Renzi e i vari soggetti in campo. Il Corriere della Sera racconta ...Benedetta Rossi si prende un momento di pausa dalla tv per dedicarsi al rapporto col marito Marco Gentili. A dare l’annuncio la stessa Benedetta Rossi, food blogger diventata famosa ...