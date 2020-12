Ceriano | allestito un presepe nell’ex bosco della droga | “Un simbolo di rinascita”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un gruppo di volontari, guidati dall’Assessore alla Sicurezza e Vicesindaco diLaghetto Dante Cattaneo, haun piccoloall’interno di quello che era conosciuto come il ““, nel Parco delle Groane, in zona Villaggio Brollo. Martedì pomeriggio, 22 dicembre, il vicesindaco diDante Cattaneo e un gruppo comunale di volontari td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

“Portare un simbolo di luce e speranza in un luogo di morte”. E’ con questo spirito che un gruppo di volontari, guidati dall’Assessore alla Sicurezza Dante Cattaneo, ha allestito un piccolo presepe al ...Il rifugio degli spacciatori a Ceriano Laghetto si trasforma in presepe, da "luogo di morte" a simbolo di rinascita. Cattaneo: "Sappiamo che la battaglia non è finita" ...