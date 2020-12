Celiachia | stanziati 253 mila euro per la banca dati regionale della Toscana

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Assegnati 253alla FondazioneGabriele Monasterio per la gestione e la manutenzione del “Database”, dedicato alla malattia celiaca e alla Dermatite erpetiforme, per il prossimo triennio 2021-2023. Lo stabilisce una delibera di Giunta approvata su proposta dell’assessore alla sanità, Simone Bezzini. “Visti gli ottimi risultati raggiunti, abbiamo ritenuto opportuno dare continuità al lavoro svolto a oggi dalla Fondazione e perseguire nuovi obiettivi, come lo sviluppopiattaforma informatica, previsti per il 2021 – spiega Bezzini -. Con questa delibera intendiamo garantire non solo le attività di manutenzione ordinaria, ma anche il continuo aggiornamentorete dei presidi e dei loro ruoli nei percorsi assistenziali, ...