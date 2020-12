“C’è una manina che scrive le marchette”: scontro tra grillini, Crimi contro il sottosegretario Villarosa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ scontro nella compagine di governo M5S. Protagonisti della lite sono il capo politico 5 Stelle Vito Crimi e il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa. Non è piaciuta al reggente pentastellato l’intervista di Villarosa a ‘Il Riformista‘, nella quale il sottosegretario al Mef denuncia la presenza di una “manina nel governo” che sarebbe intervenuta per cancellare l’aumento delle accise sul tabacco riscaldato: “Alle riunioni io non c’ero, Castelli e Misiani sì”, attacca Villarosa. Parole che, raccontano all’Adnkronos autorevoli fonti pentastellate, avrebbero mandato Crimi su tutte le furie. Duro l’affondo del capo politico nei confronti del sottosegretario all’Economia: se pensi che nel governo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’nella compagine di governo M5S. Protagonisti della lite sono il capo politico 5 Stelle Vitoe ilall’Economia Alessio. Non è piaciuta al reggente pentastellato l’intervista dia ‘Il Riformista‘, nella quale ilal Mef denuncia la presenza di una “nel governo” che sarebbe intervenuta per cancellare l’aumento delle accise sul tabacco riscaldato: “Alle riunioni io non c’ero, Castelli e Misiani sì”, attacca. Parole che, raccontano all’Adnkronos autorevoli fonti pentastellate, avrebbero mandatosu tutte le furie. Duro l’affondo del capo politico nei confronti delall’Economia: se pensi che nel governo ...

