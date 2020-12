C’è ancora tempo per il bonus vacanze, come richiederlo fino al 31 dicembre (video guida) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A qualcuno sarà sfuggito che è possibile richiedere ancora il bonus vacanze fino al prossimo 31 dicembre. Per quanto stiamo vivendo delle festività natalizie caratterizzate dai divieti agli spostamenti per le misure di contenimento della pandemia Covid-19 va detto pure che per l’attivazione del voucher c’è ancora poco tempo. Poi quest’ultimo potrà essere utilizzato presso le strutture abilitate fino al prossimo 30 giugno. come procedere subito alla richiesta del bonus vacanze? come al solito, la procedura dovrà essere effettuata attraverso l’app IO, tanto utile in questo momento anche per l’iniziativa del cashback di Stato. I primi passaggi che andranno effettuati sono quelli ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A qualcuno sarà sfuggito che è possibile richiedereilal prossimo 31. Per quanto stiamo vivendo delle festività natalizie caratterizzate dai divieti agli spostamenti per le misure di contenimento della pandemia Covid-19 va detto pure che per l’attivazione del voucher c’èpoco. Poi quest’ultimo potrà essere utilizzato presso le strutture abilitateal prossimo 30 giugno.procedere subito alla richiesta delal solito, la procedura dovrà essere effettuata attraverso l’app IO, tanto utile in questo momento anche per l’iniziativa del cashback di Stato. I primi passaggi che andranno effettuati sono quelli ...

