Caterina Balivo scarta i regali di natale in anticipo-FOTO

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Laconfessa di essere impaziente e di non essere mai riuscita ad aspettare il giorno diperre iVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) La conduttricecondivide unasu Instagram che la ritrae ai piedi dell’albero dicon dei L'articolo proviene da YesLife.it.

susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo accanto all'albero di Natale - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo accanto all'albero di Natale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Caterina Balivo accanto all'albero di Natale - napolimagazine : FOTO ZOOM - Caterina Balivo accanto all'albero di Natale - apetrazzuolo : FOTO ZOOM - Caterina Balivo accanto all'albero di Natale -

Ultime Notizie dalla rete : Caterina Balivo

UNESCO lancio manifesto, il nuovo progetto che rivela l'importanza dei nostri mari e oceani mondiali. In cosa consiste il nuovo piano?A parlare apertamente dei legami con questi personaggi è stata proprio Samantha De Grenet che, ospite di Caterina Balivo in una puntata dello scorso anno di Vieni da me, ha raccontato i rapporti con ...