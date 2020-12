Castellucci, il manager-ombra: “Prima si parla con me, poi con Patuanelli” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un dirigente finito sotto accusa per la tragedia del Ponte Morandi di Genova, quella che aveva visto i Cinque Stelle schizzare dalle sedie per dichiarare guerra ai Benetton promettendo revoche e dure sanzioni. E invece finito, nel giro di poco, a lavorare addirittura con il ministero dello Sviluppo Economico nella trattativa per risolvere il nodo Alitalia. Una parabola a dir poco incredibile, quella di Giovanni Castellucci. Descritto dai giudici del Tribunale del Riesame di Genova come “un uomo senza scrupoli, che subito dopo il dramma del Morandi continuava a provare a scalare le società del gruppo o riciclarsi”. E che era arrivato poi a proporsi come uomo della provvidenza agli occhi di Stefano Patuanelli. La Verità ha pubblicato stralci di una conversazione tra Castellucci e Joerg Eberhart, amministratore delegato di Air Dolomiti ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un dirigente finito sotto accusa per la tragedia del Ponte Morandi di Genova, quella che aveva visto i Cinque Stelle schizzare dalle sedie per dichiarare guerra ai Benetton promettendo revoche e dure sanzioni. E invece finito, nel giro di poco, a lavorare addirittura con il ministero dello Sviluppo Economico nella trattativa per risolvere il nodo Alitalia. Una parabola a dir poco incredibile, quella di Giovanni. Descritto dai giudici del Tribunale del Riesame di Genova come “un uomo senza scrupoli, che subito dopo il dramma del Morandi continuava a provare a scalare le società del gruppo o riciclarsi”. E che era arrivato poi a proporsi come uomo della provvidenza agli occhi di Stefano. La Verità ha pubblicato stralci di una conversazione trae Joerg Eberhart, amministratore delegato di Air Dolomiti ...

