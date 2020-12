Cassa integrazione | nuove istruzioni Inps su esonero contributivo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) L’ha fornitoin merito alla trasmissione UNIEMENS dei dati relativi all’dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che, fino al 31 dicembre 2020, non richiedono ulteriori trattamenti di. Lo ha fatto con il messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020, ricordando che l’può essere fruito tra il 15 agosto e il 31 dicembre, per un massimo di quattro mesi, dal mese competenza agosto 2020 al mese competenza dicembre 2020, con trasmissione UNIEMENS entro il 31 gennaio 2021.contributi, chi può accedere Possono accedere all’in trattazione i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di ...

ItaliaViva : Grazie ad un emendamento di Italia Viva finalmente anche i lavoratori autonomi potranno usufruire della protezione… - BentivogliMarco : Quella di #Ilva e' una ri-nazionalizzazione, costosa e che parla di decarbonizzazione dopo il 2026. Intanto cassa i… - Fraspa99 : @ItaliaViva @TeresaBellanova @matteorenzi Ci stiamo occupando del futuro che è sacrosanto ma Non vorrei intanto che… - manonfesso : RT @MarcoSanavia1: Un negozio è chiuso ed il commesso prende la cassa e integrazione. Una scuola è chiusa ed il bidello prende lo stipendio… - DaitarnTR3 : @erretti42 Basta fare due conti, le spese dei palazzi, milioni di persone della PA che non producono nulla e prendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa integrazione

La Tredicesima 2020 è in arrivo a dicembre. I dipendenti però anziché spenderla, la metteranno da parte per il futuro a breve e lungo termine. Le info su Facile.it!La protesta in piazza San Silvestro. Salvini: “Per autonomi e partite IVA stop contributi per chi fattura fino a 50 mila euro” ...