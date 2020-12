Cashback, cosa bisogna fare per averlo anche su Amazon (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Cashback di Stato è una misura studiata dal governo per cercare di favorire i negozi fisici, provando al contempo a ridurre l’evasione fiscale. Facendo acquisti con carte di credito o sistemi di pagamento digitale puoi avere fino al 10% di rimborso per un massimo di 150 euro: una bella mossa per cercare di spingere i consumi facilitando i punti vendita che hanno subito duramente il colpo dovuto alle chiusure imposte dalla pandemia. Esclusi gli shop online dunque, Amazon compreso, nonostante una buona fetta di italiani li abbia scelti per fare i regali o per fare shopping a distanza. Basta vedere la quantità di corrieri Amazon che suonano ai citofoni dei palazzi in questi giorni, sperando che il destinatario risponda subito (e per favore, non fate aspettare i corrieri inutilmente, è un lavoro ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ildi Stato è una misura studiata dal governo per cercare di favorire i negozi fisici, provando al contempo a ridurre l’evasione fiscale. Facendo acquisti con carte di credito o sistemi di pagamento digitale puoi avere fino al 10% di rimborso per un massimo di 150 euro: una bella mossa per cercare di spingere i consumi facilitando i punti vendita che hanno subito duramente il colpo dovuto alle chiusure imposte dalla pandemia. Esclusi gli shop online dunque,compreso, nonostante una buona fetta di italiani li abbia scelti peri regali o pershopping a distanza. Basta vedere la quantità di corrieriche suonano ai citofoni dei palazzi in questi giorni, sperando che il destinatario risponda subito (e per favore, non fate aspettare i corrieri inutilmente, è un lavoro ...

ap_qualcosa : La cosa più interessante del #cashback non è quanto riceverai ma prendere consapevolezza di quanto hai speso ??????? - sfanculin : RT @clappi_: Comunque questa cosa che al cashback non concorrono i pagamenti Contactless è la cosa che più mi fa volare di tutte, è una gri… - primaopoitorna : @ferrix88 Ma cosa insisti?... Pago sia con bancomat che con Visa, entrambi registrati e ti ripeto che più di metà d… - piergiullare : RT @clappi_: Comunque questa cosa che al cashback non concorrono i pagamenti Contactless è la cosa che più mi fa volare di tutte, è una gri… - unuomopop : RT @clappi_: Comunque questa cosa che al cashback non concorrono i pagamenti Contactless è la cosa che più mi fa volare di tutte, è una gri… -