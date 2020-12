Carolyn Smith di nuovo nel periodo ‘down’| “Non sono molto presente sui social perché…”

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Come tutti sappiamo,ha trascorso un momento difficile dovuto alla malattia che l’ha colpita. Come sta adesso la danzatrice? Laè infatti una famosissima danzatrice e coreografa britannica. In Italia,è diventata celebre soprattutto grazie al talent show di Rai Uno ‘Ballando con le Stelle‘, di cui è stata presidente di L'articolodinel“Nonsui” proviene da www.meteoweek.com.