Caro Ricciardi, per me invocare nuovi lockdown esaspera i fragili e aiuta i negazionismi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il fatto è semplice: Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Roberto Speranza, è intervenuto, nuovamente, nelle ultime ore, su tv e radio, dichiarando a gran voce che serve un nuovo lockdown di due mesi e che le scuole non possono riaprire. Parto dall’effetto che ha fatto su di me questa ennesima, non richiesta, dichiarazione: incredulità unita a una certa rabbia, legata al fatto che mi è difficile davvero non capire come Ricciardi possa a sua volta non comprendere l’effetto che può fare sulle persone quanto lui dice in maniera evidentemente inconsapevole. Scorrendo poi i vari commenti alla notizia, sia su testate che sui social network, ho visto che non c’era nessun commento positivo, nessuno. Il fronte che critica Ricciardi è compatto: la gente è stanca delle sue dichiarazioni, chiede che taccia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il fatto è semplice: Walter, consulente del ministro della salute Roberto Speranza, è intervenuto, nuovamente, nelle ultime ore, su tv e radio, dichiarando a gran voce che serve un nuovodi due mesi e che le scuole non possono riaprire. Parto dall’effetto che ha fatto su di me questa ennesima, non richiesta, dichiarazione: incredulità unita a una certa rabbia, legata al fatto che mi è difficile davvero non capire comepossa a sua volta non comprendere l’effetto che può fare sulle persone quanto lui dice in maniera evidentemente inconsapevole. Scorrendo poi i vari commenti alla notizia, sia su testate che sui social network, ho visto che non c’era nessun commento positivo, nessuno. Il fronte che criticaè compatto: la gente è stanca delle sue dichiarazioni, chiede che taccia, ...

