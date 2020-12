Carlos Sainz si presenta in Ferrari con la pizza, lo sfottò di Norris è virale – VIDEO (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ieri sera Carlos Sainz ha pubblicato, sul suo account Instagram, il suo primo VIDEO da nuovo pilota della Ferrari. Lo spagnolo si mostra carico e mangia anche la pizza. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ieri seraha pubblicato, sul suo account Instagram, il suo primoda nuovo pilota della. Lo spagnolo si mostra carico e mangia anche la. Il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

automotorinews : ??Primo giorno di scuola in #Ferrari per Carlos #Sainz ???Il video dell'esordio a Maranello dell'ex #Mclaren, che ha… - f1_notizie : ?? Carlos Sainz Jr.: CIAO A TUTTI FERRARI BY CARLOS SAINZ #F1 - autologia_net : Quando “El Matador” correva con la Lancia di Giorgio Gianuzzi Un Carlos Sainz ha già difeso i colori dell’automobi… - miacarachiara : ma gli occhi di Carlos Sainz??????????? basta io no parole seppellitemi - Franci93 : #Ferrari @Carlossainz55 avverte gli ingegneri: 'Posso risultare pesante'. -