Carlo Conti racconta la sua malattia: 'Il Covid stava per attaccare i polmoni, i medici l'hanno fermato' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Intervistato dal settimanale Oggi, Carlo Conti ha raccontato della sua esperienza con il Coronavirus, a causa del quale è stato ricoverato a novembre: "Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Intervistato dal settimanale Oggi,hato della sua esperienza con il Coronavirus, a causa del quale è stato ricoverato a novembre: "Non ho ancora capito come ho preso il. Per ...

TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Carlo Conti è tornato a parlare della difficile esperienza contro il coronavirus dal contagio fino al ricovero e ha svelato… - FQMagazineit : RT @IlContiAndrea: Oggi dalle ore 17 @claudoe si ritroverà circondata dai Conti ?? Carlo, Claudia e io vi aspettiamo in diretta Facebook e Y… - claudoe : RT @IlContiAndrea: Oggi dalle ore 17 @claudoe si ritroverà circondata dai Conti ?? Carlo, Claudia e io vi aspettiamo in diretta Facebook e Y… - Italia_Notizie : Carlo Conti svela: 'Il Covid stava per attaccare i polmoni' - ilgiornale : Carlo Conti è tornato a parlare della difficile esperienza contro il coronavirus dal contagio fino al ricovero e ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Conti Carlo Conti: «Il Covid stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno preso in tempo» Corriere della Sera Parla Carlo Conti: “Col Covid ho rischiato i polmoni. Ma ora mi faccio gli… Affari vostri” – ESCLUSIVO

Carlo Conti racconta in esclusiva a Oggi in edicola la sua lotta contro il Covid. Che lo ha tenuto lontano a lungo dalla televisione, che ha messo in pericolo i suoi polmoni e i timori per la sua ...

Carlo Conti si racconta dopo il Covid: “Non sto ancora bene, dolori e stanchezza, salvato appena in tempo”

Dopo aver affrontato il Covid, Carlo Conti racconta come si sente oggi e la sua nuova avventura in tv con il programma Affari tuoi.

Carlo Conti racconta in esclusiva a Oggi in edicola la sua lotta contro il Covid. Che lo ha tenuto lontano a lungo dalla televisione, che ha messo in pericolo i suoi polmoni e i timori per la sua ...Dopo aver affrontato il Covid, Carlo Conti racconta come si sente oggi e la sua nuova avventura in tv con il programma Affari tuoi.