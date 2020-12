Carlo Conti: “Non ho ancora capito come ho preso il Covid” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prossimo a condurre Affari Tuoi – Viva gli sposi, Carlo Conti ha parlato del Covid, del ricovero e di come ha affrontato tutta la situazione. Al magazine Oggi Conti ha spiegato di non aver ancora capito come è stato contagiato, ha sempre preso tutte le precauzioni necessarie ma evidentemente non sono bastate per tutelarsi. Il conduttore ha poi detto che seppur in forma aggressiva, il virus stava per attaccare i polmoni, non si è mai sentito veramente in pericolo anche se quello che più lo preoccupava era la possibilità che avesse potuto contagiare il figlio e la moglie, quando ha saputo che erano negativi è stato sicuramente meglio: “Non ho ancora capito come ho ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prossimo a condurre Affari Tuoi – Viva gli sposi,ha parlato del, del ricovero e diha affrontato tutta la situazione. Al magazine Oggiha spiegato di non averè stato contagiato, ha sempretutte le precauzioni necessarie ma evidentemente non sono bastate per tutelarsi. Il conduttore ha poi detto che seppur in forma aggressiva, il virus stava per attaccare i polmoni, non si è mai sentito veramente in pericolo anche se quello che più lo preoccupava era la possibilità che avesse potuto contagiare il figlio e la moglie, quando ha saputo che erano negativi è stato sicuramente meglio: “Non hoho ...

Prossimo a condurre Affari Tuoi – Viva gli sposi, Carlo Conti ha parlato del Covid, del ricovero e di come ha affrontato tutta la situazione. Al magazine Oggi Conti ha spiegato di non aver ancora capi ...

In un'intervista al settimanale Oggi il noto conduttore Carlo Conti ha raccontato la sua esperienza con la malattia: "C'è mancato davvero poco".

