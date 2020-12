Carlo Conti: "Il Covid stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Non ho ancora capito come ho preso il Covid. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo. Non ho mai sentito un vero pericolo, il virus stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo”. A parlare è Carlo Conti, che al settimanale Oggi racconta la sua esperienza col virus, a causa del quale nel mese di novembre è stato ricoverato presso l’ospedale Carreggi di Firenze. Ora il conduttore pensa alle festività natalizie, da trascorrere in maniera ristretta con gli affetti più cari: “Festeggeremo in cinque: io, Francesca, mio figlio Matteo e i genitori di mia moglie. I ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Non ho ancora capito come ho preso il. Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo. Non ho mai sentito un vero pericolo, il virusper, ma iloin”. A parlare è, che al settimanale Oggi racconta la sua esperienza col virus, a causa del quale nel mese di novembre è stato ricoverato presso l’ospedale Carreggi di Firenze. Ora il conduttore pensa alle festività natalizie, da trascorrere in maniera ristretta con gli affetti più cari: “Festeggeremo in cinque: io, Francesca, mio figlio Matteo e i genitori di mia moglie. I ...

