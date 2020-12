Carlo Conti, gli effetti del Covid 40 giorni dopo il ricovero. Come sarà costretto ad andare in onda ad Affari tuoi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A 40 giorni dal ricovero in ospedale, Carlo Conti non è ancora uscito dal tunnel del coronavirus. Da sabato 26 dicembre il conduttore toscano tornerà in tv con la nuova versione di Affari tuoi, su Raiuno dalle 20.30 alle 22.30. L'amatissimo quiz sui pacchi ripartirà riveduto e corretto, con montepremi ridotti, molti ospiti vip e un format tutto dedicato alle coppie, anche gay. Ma il primo pensiero va alla salute di Conti, colpito dal virus in contemporanea con l'amico e collega Gerry Scotti. Entrambi, durante la dura degenza, si scambiavano messaggini per confrontarsi sulle terapie. Conti è riuscito anche a collegarsi con Tale e quale show, il programma che stava conducendo, per poi tornare alla guida dello show una volta tornato a casa, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A 40dalin ospedale,non è ancora uscito dal tunnel del coronavirus. Da sabato 26 dicembre il conduttore toscano tornerà in tv con la nuova versione di, su Raiuno dalle 20.30 alle 22.30. L'amatissimo quiz sui pacchi ripartirà riveduto e corretto, con montepremi ridotti, molti ospiti vip e un format tutto dedicato alle coppie, anche gay. Ma il primo pensiero va alla salute di, colpito dal virus in contemporanea con l'amico e collega Gerry Scotti. Entrambi, durante la dura degenza, si scambiavano messaggini per confrontarsi sulle terapie.è riuscito anche a collegarsi con Tale e quale show, il programma che stava conducendo, per poi tornare alla guida dello show una volta tornato a casa, in ...

tutto_travaglio : #Carlo Conti presenta “Affari Tuoi (Viva Gli Sposi!)” a FQ Magazine Live - zazoomblog : Carlo Conti rivelazioni inedite: “Il Covid stava per aggredire i polmoni” - #Carlo #Conti #rivelazioni #inedite: - infoitcultura : Carlo Conti: «Il Covid stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno preso in tempo» - infoitcultura : Carlo Conti: “Il virus stava per attaccare i polmoni, ma i medici hanno fermato il tempo” - infoitcultura : Carlo Conti, rivelazioni inedite: “Il Covid stava per aggredire i polmoni” -