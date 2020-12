Carlo Conti e il nuovo Affari Tuoi (Viva gli Sposi): “Cambiano molte cose, e tra gli ospiti Nino Frassica e Diletta Leotta” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Affari Tuoi, sì, ma con una nuova formula. “L’idea di Stefano Coletta è stata quello di proporlo il sabato sera, con degli speciali, a cavallo tra l’access prime time e la prima serata (dalle 20:30 alle 22:30)”. Così Carlo Conti, intervistato in diretta da Claudia Rossi e Andrea Conti. E le novità non sono finite: “Ci sarà una coppia di Sposi che vogliono realizzare un progetto”. E il conduttore ha spiegato anche di aver diminuito la cifra massima: “Regalare 500 mila o un milione di euro mi sembrava davvero troppo in un momento come questo, siamo a 300 mila che sono comunque tantissimi“. A “tenere i pacchi” ci saranno dei vip, da Nino Frassica a Diletta Leotta. Ma Conti ha parlato anche della sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020), sì, ma con una nuova formula. “L’idea di Stefano Coletta è stata quello di proporlo il sabato sera, con degli speciali, a cavallo tra l’access prime time e la prima serata (dalle 20:30 alle 22:30)”. Così, intervistato in diretta da Claudia Rossi e Andrea. E le novità non sono finite: “Ci sarà una coppia diche vogliono realizzare un progetto”. E il conduttore ha spiegato anche di aver diminuito la cifra massima: “Regalare 500 mila o un milione di euro mi sembrava davvero troppo in un momento come questo, siamo a 300 mila che sono comunque tantissimi“. A “tenere i pacchi” ci saranno dei vip, da. Maha parlato anche della sua ...

