Carlo Conti e il dramma del Covid: "I medici lo hanno fermato in tempo" (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Carlo Conti e il dramma del Covid: anche il conduttore televisivo ha dovuto affrontare il virus. "I medici lo hanno fermato in tempo". Il suo tragico racconto. Carlo Conti. Fonte: InstagramCome sappiamo, anche il conduttore televisivo Carlo Conti nel corso del 2020 si è trovato a combattere contro il Covid. Lo ha raccontato in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi in cui, ripensando a quel momento difficile, ha ricordato la paura che ha provato in quelle settimane. Ecco il racconto drammatico del conduttore. Novità in vista per il conduttore televisivo Novità per Carlo Conti.

