Carlo Conti, dramma a causa del Covid: la sua battaglia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presentatore storico Rai, Carlo Conti, ha raccontato la sua lotta contro il Covid. Lo showman fiorentino rivela la sua lotta contro il virus. Sono tantissime le persone famose che hanno contratto il Covid-19 quest anno, tra cui troviamo anche il presentatore Carlo Conti. Lo showman fiorentino, infatti, è stato uno dei pazienti che ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presentatore storico Rai,, ha raccontato la sua lotta contro il. Lo showman fiorentino rivela la sua lotta contro il virus. Sono tantissime le persone famose che hanno contratto il-19 quest anno, tra cui troviamo anche il presentatore. Lo showman fiorentino, infatti, è stato uno dei pazienti che ha L'articolo proviene da Inews.it.

GHERARDIMAURO1 : RT @HuffPostItalia: Carlo Conti: 'Il Covid stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo' - Moixus1970 : RT @HuffPostItalia: Carlo Conti: 'Il Covid stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo' - HuffPostItalia : Carlo Conti: 'Il Covid stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo' - pinofaraci54 : RT @Djnc78: Ma Carlo #Alvino sarebbe QUESTO Carlo Alvino? I conti iniziano a tornare ?? #ControlliamoMassa #controlliamoAlvino #SeDaccordo… - PasqualeMarro : Carlo Conti: “Virus stava per attaccare i polmoni, medici lo hanno fermato” -