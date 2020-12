Carlo Conti con noi mercoledì 23 dicembre: “Affari Tuoi (Viva gli sposi!) e molto altro: segui la diretta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Affari Tuoi” torna su Rai Uno, dopo essere andato in onda per quattordici anni e dopo tre anni di assenza, in una versione rinnovata. Carlo Conti è al timone di “Affari Tuoi (Viva Gli sposi!)”, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Sette appuntamenti speciali in prima serata dal 26 dicembre dalle 20.35 alle 22.30. Il conduttore sarà protagonista di una intervista con Claudia Rossi e Andrea Conti in diretta Facebook e YouTube del Fatto Quotidiano mercoledì 23 dicembre dalle ore 17. “Alla base c’è una motivazione forte per realizzare questo speciale sabato sera in una nuova collocazione che il direttore ha ideato. – ha affermato Conti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “” torna su Rai Uno, dopo essere andato in onda per quattordici anni e dopo tre anni di assenza, in una versione rinnovata.è al timone di “Gli)”, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Sette appuntamenti speciali in prima serata dal 26dalle 20.35 alle 22.30. Il conduttore sarà protagonista di una intervista con Claudia Rossi e AndreainFacebook e YouTube del Fatto Quotidiano23dalle ore 17. “Alla base c’è una motivazione forte per realizzare questo speciale sabato sera in una nuova collocazione che il direttore ha ideato. – ha affermato...

