‘Capri Hollywood’ festeggia 25 anni: gli auguri di Fiorello (Video) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Al via il Festival a partire dal 26 dicembre 2020 e sino al 2 gennaio 2021 Si terrà dal 26 dicembre 2020 sino al 2 gennaio 2021 l’evento “Capri, Hollywood 2020” con una selezione di lavori arrivati da novanta paesi raccolti attraverso la piattaforma “Film Freeway” sulla piattaforma digitale “My Movies” e sulle pagine social, e ancora: nelle pagine dell’ Istituto Capri nel mondo, promotore dell’ iniziativa sin dal 1995 con la collaborazione della Dg Cinema ed Audiovisivo del Mibact e della Regione Campania, con il patrocinio della Croce Rossa Italiana e sponsor privati. Il festival si aprirà con Tributo a Gianfranco Rosi, regista di “Notturno”, film candidato agli Oscar 2021. In programma anche tributi ad altri registi: Paolo Sorrentino, Antonio Capuano, Donato Carrisi e Enrico Lucherini. Tanti gli artisti che hanno fatto gli auguri attraverso dei ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Al via il Festival a partire dal 26 dicembre 2020 e sino al 2 gennaio 2021 Si terrà dal 26 dicembre 2020 sino al 2 gennaio 2021 l’evento “Capri, Hollywood 2020” con una selezione di lavori arrivati da novanta paesi raccolti attraverso la piattaforma “Film Freeway” sulla piattaforma digitale “My Movies” e sulle pagine social, e ancora: nelle pagine dell’ Istituto Capri nel mondo, promotore dell’ iniziativa sin dal 1995 con la collaborazione della Dg Cinema ed Audiovisivo del Mibact e della Regione Campania, con il patrocinio della Croce Rossa Italiana e sponsor privati. Il festival si aprirà con Tributo a Gianfranco Rosi, regista di “Notturno”, film candidato agli Oscar 2021. In programma anche tributi ad altri registi: Paolo Sorrentino, Antonio Capuano, Donato Carrisi e Enrico Lucherini. Tanti gli artisti che hanno fatto gliattraverso dei ...

NUOVOIMAIE : NUOVO IMAIE partner di @CAPRI_HOLLYWOOD – The International Film Festival. Per saperne di più LEGGI IL POST ??… - SpettacoloDaily : Tra i film da recuperare prima della fine dell'anno c'è sicuramente #LaVitaDavantiASè di Sophia Loren, vincitrice a… - pazzoperrep : Sempre il Coronavirus in apertura sfoglio. Le paginate scendono da 9 a 8, di cui 2 con il Sondaggio-Mappe di Diaman… - daydream_sara : RT @SkyArte: Torna The Square, @nicolasballario intervisterà @stazzitta e ci parlerà di @CAPRI_HOLLYWOOD. @THEREALMYSSKETA #EdoardoNesi, #N… - MariaMusto19 : RT @SkyArte: Torna The Square, @nicolasballario intervisterà @stazzitta e ci parlerà di @CAPRI_HOLLYWOOD. @THEREALMYSSKETA #EdoardoNesi, #N… -